На 1 января 2023 года объем сбережений россиян на депозитах сроком от года в кредитных организациях составил 7,92 трлн рублей, что является наименьшим значением за последние 10 лет. Об этом пишет "РБК".

В сообщении указывается, что в сравнении с январем 2013 года, когда остатки на счетах были оценены в 8,39 трлн рублей, снижение составило 5,8%.

В 2022 году совокупный объем долгосрочных вкладов населения в российских банках сократился на 3,45 трлн рублей, или 30,4%. Существенное снижение произошло в сегменте валютных депозитов, объем вложений в которые уменьшился на 62,4%, до 1,18 трлн рублей. Долгосрочные вклады в рублях сократились на 24,3%, до 6,74 трлн рублей.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о расширении гарантий сохранности долгосрочных сбережений правительством.