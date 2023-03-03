Специалисты из "VK" не смогли разработать удобный видеохостинг, способный заменить YouTube

Соцсеть во "ВКонтакте" запустила генератор обложек, который основывается на интересах пользователей. За то, как она будет выглядеть, отвечает искусственный интеллект (ИИ). Однако работа самого видеосервиса оставляет желать лучшего.

Созданная специалистами из VK нейросеть является "прототипом" с большим потенциалом. На сервисе можно сгенерировать обложку для своей страницы. Ее внешний вид будет основываться на индивидуальных интересах каждого пользователя, в том числе его подписках и постах.

По информации RT, ресурс работает на основе ИИ. Это говорит о том, что за последний год отечественные соцсети демонстрируют динамику развития. Однако за 13 лет VK так и не смог разработать видеосервис, способный заменить YouTube.

"В ВК если ставишь скорость воспроизведения 2x или 1,5 — или просто любую, то ролик перестает воспроизводиться. Что с телефона, что с компа. Причем даже если ты скачал ролик через функцию "скачать" в приложении, то ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ. Плеер — убожество. В мобильном приложении не работают таймкоды….", — рассказал Стас "Ай как просто" Васильев.

Так, российские IT-специалисты, вероятно, пытались создать аналог американскому видеохостингу. При этом придумать что-то новое они не смогли.

Все талантливые программисты, желающие разработать свой ресурс с видеоконтентом, могут получить денежную поддержку на начальной стадии в размере 100 млн рублей. Для этого им необходимо принять участие в конкурсе "Видеопереворот".