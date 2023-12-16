Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 89,6966
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.12.2023 : 98,4186
Борьба с морозами: в Ростовской области развернуты пункты обогрева и питания
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:36

Борьба с морозами: в Ростовской области развернуты пункты обогрева и питания

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о развертывании шести пунктов обогрева и питания в регионе в связи с негодованиями аномальных погодных условий. Еще 13 пунктов готовы к открытию для обеспечения 1,5 тыс. человек.

Активация пунктов осуществляется в ответ на сложную ситуацию, особенно в Аксайском районе. Голубев также сообщил о более чем 100 новых отключениях электроэнергии за ночь, при этом ликвидация аварий ведется 150 бригадами с участием более 500 человек и 188 единиц спецтехники.

В результате отключений нарушено тепло- и водоснабжение в нескольких населенных пунктах, и коммунальные службы обещают устранить аварии в течение дня. Голубев подчеркнул, что неустойчивая погода и неблагоприятные условия сохраняются, призывая к принятию неотложных мер.

Мир

Арест кандидата: политические напряжения на фоне предвыборной кампании в Сенегале

Изначально он раскрыл детали контракта на алмазный рудник, вовлекая в ситуацию президента Маки Саля и других высокопоставленных фигур.

Читать полностью
Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона

Совет ордена Почетного легиона Франции рассматривает вопрос о соответствии актера Жерара Депардье статусу носителя высшей награды страны.

Читать полностью

Общество

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления

В результате операции сотрудников МВД, проведенной 13 декабря, у двух мигрантов, пойманных за продажу наркотиков, были изъяты российские паспорта.

Читать полностью
В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В Горловке открыли пункты обогрева из-за ухудшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий в городе Горловка Донецкой Народной Республики в учреждениях образования и культуры начали функционировать пункты обогрева.

Читать полностью

Новости