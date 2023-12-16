Борьба с морозами: в Ростовской области развернуты пункты обогрева и питания

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о развертывании шести пунктов обогрева и питания в регионе в связи с негодованиями аномальных погодных условий. Еще 13 пунктов готовы к открытию для обеспечения 1,5 тыс. человек.
Активация пунктов осуществляется в ответ на сложную ситуацию, особенно в Аксайском районе. Голубев также сообщил о более чем 100 новых отключениях электроэнергии за ночь, при этом ликвидация аварий ведется 150 бригадами с участием более 500 человек и 188 единиц спецтехники.
В результате отключений нарушено тепло- и водоснабжение в нескольких населенных пунктах, и коммунальные службы обещают устранить аварии в течение дня. Голубев подчеркнул, что неустойчивая погода и неблагоприятные условия сохраняются, призывая к принятию неотложных мер.
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