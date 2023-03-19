Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом РФ России Владимиром Путиным вызывают беспокойство в США. Об этом пишет политобозреватель Эллен Митчелл для журнала Hill.
"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая - означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", - отметила журналистка, передает РИА "Новости".
По ее словам, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет заверения в долгосрочном партнерстве, которое по своей сути направлено против несправедливого вмешательства Запада в суверенные дела России и Китая.
Также Митчел подчеркнула, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.
В Китае существует потребность в специалистах со знанием русского языка
В Китае востребованы специалисты со знанием русского языка, однако многое зависит от провинции.
Эксперт не видит смысла снижать потолок цен на российскую нефть
Польша и Литва предлагают снизить потолок цен с 60 до 51,45 доллара за баррель.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля