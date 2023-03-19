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  • Опубликована сегодня в 7:15

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву встревожил западные элиты

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом РФ России Владимиром Путиным вызывают беспокойство в США. Об этом пишет политобозреватель Эллен Митчелл для журнала Hill.

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая - означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", - отметила журналистка, передает РИА "Новости".

По ее словам, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет заверения в долгосрочном партнерстве, которое по своей сути направлено против несправедливого вмешательства Запада в суверенные дела России и Китая.

Также Митчел подчеркнула, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.

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