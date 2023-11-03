Для российских туристов стало более сложной задачей получение китайской визы, так как их документы подвергаются длительным проверкам, сообщает Life со ссылкой на заявление эксперта по туризму и путешествиям Алексея Балясникова.

По словам специалиста, иногда этот процесс занимает несколько месяцев. Сам Балясников признался, что он сам столкнулся с подобной ситуацией, когда его паспорт задержали в консульстве, несмотря на то, что должны были вклеить одноразовую туристическую визу.

Балясников также поделился информацией, полученной от визовых агентов, которые выяснили, что сроки проверок чаще всего увеличиваются для тех, кто ранее посещал Турцию. Интересно, что предоставление объяснительной записки о целях поездки в Турцию может ускорить процесс обработки документов.