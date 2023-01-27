Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы.
Напомним, соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение спортивного мероприятия.
Кроме того, гражданам, которые имеют право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать визу для пересечения границы второй страны.
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