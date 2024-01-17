Эндокринолог Коновалова назвала обязательные витамины для жителей города

С каждым годом в России растет интерес к биологически активным добавкам (БАД). За три квартала 2023 года спрос увеличился на почти 100% по сравнению с предыдущим годом. Граждане чаще покупают поливитамины, витаминно-минеральные комплексы и антиоксиданты. Врач-эндокринолог Татьяна Коновалова из Красноярской краевой клинической больницы предупреждает об опасностях недостатка витаминов.
Витамины делятся на жирорастворимые (A, D, E и K) и водорастворимые (C, группа B, фолиевая кислота). Недостаток витаминов может привести к гиповитаминозу или авитаминозу, негативно воздействуя на здоровье и качество жизни.
Врач подчеркивает важность витамина D, особенно для жителей Красноярска, где недостаток солнечных дней. Недостаток D может привести к слабости, ослаблению иммунитета и заболеваниям костей. Рекомендуется проверить уровень витамина D и принимать соответствующие препараты при необходимости.
Витамины группы B важны для работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Недостаток может привести к поражению нервных окончаний и анемии. Препараты группы B могут применяться в виде инъекций при нехватке.
Дефицит йода — широко обсуждаемая проблема в Красноярском крае. Врач предупреждает о важности получения достаточного количества йода, особенно для детей, подростков и беременных. Жителям рекомендуется включать в рацион продукты, богатые витамином C.
Врач подчеркивает различие между БАД и фармакологическими препаратами, отмечая, что эффективность БАД не подтверждена. Рекомендуется либо употреблять питательные продукты, либо принимать фармакологические препараты, чтобы избежать риска передозировки.
При плохом самочувствии важно обратиться к врачу, провести диагностику и избегать самолечения. Татьяна Коновалова предостерегает от симптоматического лечения, подчеркивая важность выявления и лечения основной причины.
Пентагон: США не находятся в состоянии войны с хуситами
Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с хуситами, представителями движения "Ансар Аллах" в Йемене, и не стремятся расширять масштабы противостояния на Ближнем Востоке.
Крылатые ракеты и сотни бомб: Париж выдает помощь Киеву за гарантии безопасности
Франция намерена передать Украине необходимое вооружение. В своем обращении Макрон заявил, что Франция будет заботиться об «украинских друзьях».
Автоэксперт Сажин назвал основные правила при покупке подержанного авто в 2024
В соответствии с данными Национального агентства промышленной информации (НАПИ), средние цены на подержанные легковые автомобили в России увеличились на 20,7% за год с IV квартала 2022 года по IV квартал 2023 года.
Врач Лебедева назвала еду, которая быстрее всего вызывает воспаление кишечника
Жалобы на проблемы с работой кишечника становятся распространенной проблемой, и гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева выделяет три основных фактора, вызывающих такие проблемы.