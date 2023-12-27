Гинеколог Волкова назвала витамины для поддержания женского здоровья после 40

Врач-гинеколог Екатерина Волкова подчеркнула, что для женщин старше 40 лет важно следить за балансом полезных веществ в организме. Она выделила пять витаминов, необходимых для хорошего самочувствия в зрелом возрасте. Первым ключевым витамином, по мнению врача, является витамин D, который улучшает усвоение кальция, обеспечивает крепость костей и защищает от различных заболеваний. Дефицит витамина D может также вызывать депрессию.

Витамин А, второй важный элемент, поддерживает кожу, репродуктивную систему и предотвращает мастопатию. Витамин Е помогает предотвратить появление морщин, защищает кожу от ультрафиолета, поддерживает печень и снижает риск атеросклероза. Витамины группы B играют важную роль в работе мозга и нервной системы, а также участвуют в синтезе гормонов и эритроцитов. Витамин С, мощный антиоксидант, борется с воспалениями и нейтрализует свободные радикалы, замедляя процессы старения.