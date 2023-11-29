Терапевт Чайкин: чай и кофе мешают усвоению витаминов

Некоторые продукты, такие как кофе и чай, могут мешать усвоению витаминных комплексов. Это связано с тем, что они могут влиять на эффективность всасывания витаминов. Кроме того, эффективность всасывания витаминов может снижаться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, отметил врач-терапевт Константин Чайкин из медицинской компании ИНВИТРО.
Чтобы обеспечить наилучшее усвоение витаминов, обычно их принимают в первой половине дня во время или сразу после еды. Важно учитывать, что некоторые продукты, такие как кофе и чай, могут помешать усвоению витаминов, поэтому их лучше употреблять в другое время.
Терапевт подчеркнул, что для повышения эффективности приема витаминов необходимо подбирать витаминный комплекс и определять дозировку под руководством лечащего врача. Специалист поможет определить, когда и как начать курс, проведет необходимые анализы и осмотр. Анализ крови является наилучшим методом для оценки уровня витаминов в организме.
Важно отметить, что бесконтрольный прием витаминов может быть вредным. Организм человека способен усвоить только определенное количество витаминов в сутки, и избыток некоторых из них может вызвать побочные эффекты. Поэтому важно следовать рекомендациям врача, внимательно изучать инструкции и соблюдать дозировку витаминных комплексов.
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