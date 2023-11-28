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Терапевт Чайкин предупредил, что употребление чая и кофе может негативно сказываться на усвоении витаминов
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  • Опубликована сегодня в 17:34

Терапевт Чайкин предупредил, что употребление чая и кофе может негативно сказываться на усвоении витаминов

Врач отметил, что некоторые продукты, такие как кофе, черный и зеленый чай, могут мешать полноценному усвоению витаминов. Он посоветовал распределять прием этих напитков и витаминных комплексов на разные временные интервалы.

Чайкин подчеркнул, что помимо этого заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) также могут влиять на ухудшение усвоения витаминов. Врач порекомендовал перед началом приема различных витаминных комплексов обращаться за консультацией к специалистам и проводить анализы крови. Он предостерег от бесконтрольного приема витаминов, отметив, что это может негативно сказаться на здоровье, сообщает Общественная Служба Новостей.

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