Ученые выяснили, что нехватка витамина D повышает риск деменции

Дефицит витамина D может увеличить вероятность развития деменции на 25% у людей с светлой кожей, согласно исследованию, опубликованному в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Научные эксперты проанализировали медицинские данные 270 тысяч человек в возрасте от 55 до 69 лет, собранные за 12-17 лет. До 20% из них использовали регулярные добавки с витамином D. Тем не менее, у 34,0% и 18,3% обнаружили недостаток и дефицит (выраженный недостаток) витамина D соответственно.

Дополнительный анализ показал, что при недостатке витамина D общий риск деменции, включая болезнь Альцгеймера или сосудистую деменцию, увеличивался на 19-25%. Интересно, что у темнокожих участников не было выявлено связи между дефицитом витамина D или его недостаточностью и риском деменции.

Деменция проявляется серьезными нарушениями памяти и мышления и затрагивает почти 10% населения старше 60 лет. На данный момент не существует лекарства от этого состояния, и механизмы его развития остаются неизвестными. Предыдущие исследования подчеркивали возможную связь между дефицитом витамина D и риском деменции. Новое исследование подтверждает этот факт, однако оно является наблюдательным и не предоставляет доказательств причинно-следственной связи.