Health: избыток витамина D может привести к серьезным последствиям

Избыток витамина D может привести к серьезным последствиям, включая кому. Получение достаточного количества этого витамина из пищи сложно, поэтому многие прибегают к биологическим добавкам. Однако следует проконсультироваться с врачом перед началом приема, чтобы избежать возможного избытка, который может вызвать кому.
Витамин D играет важную роль в усвоении фосфора и кальция, поддерживая здоровье костей. Недостаток этого витамина может проявляться слабостью и болезненностью мышц. Исследования показывают, что значительное число людей, особенно пожилых и тех, кто страдает от хронических заболеваний, испытывают дефицит витамина D. Рекомендуется получать его из солнечного света и определенных продуктов, соблюдая рекомендуемую суточную дозу в пределах от 500 до 1000 МЕ для взрослых, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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