Нутрициолог Аветова предупреждает, что недостаток витамина B12 может негативно сказаться на состоянии периферической нервной системы

Нутрициолог Тагуи Аветова предупреждает, что недостаток витамина B12 может негативно сказаться на состоянии периферической нервной системы, вызывая судороги и потерю памяти.

Длительный дефицит витамина B12 может стать причиной судорог, параличей и нарушений памяти, пояснила специалист. В некоторых случаях это может привести к развитию деменции.

"Витамин B12 играет крайне важную роль в поддержании нормальной работы нервной системы", подчеркнула эксперт.

Аветова также отметила, что недостаток этого витамина у детей может привести к инфекционным заболеваниям и нарушениям работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Специалист добавила, что витамин B12 содержится в таких продуктах, как говяжья и куриная печень, скумбрия, сельдь, говядина, яйца, индейка и творог, сообщает Правда.Ру.