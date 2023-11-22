Диетолог Фетисова: восполнить витамин D поможет треска и недолгие прогулки

Суточная норма витамина D для человека до 50 лет составляет 600 международных единиц, а для тех, кто старше 50 лет — 1000 единиц. Если невозможно получить необходимое количество витамина от солнечного света, можно пополнить его запасы, правильно подбирая продукты. Об этом рассказала врач-эндокринолог-диетолог Надежда Фетисова телеканалу "Санкт-Петербург".

По её словам, лосось, икра и сыр являются лидерами по содержанию "солнечного" витамина. Во фруктах и овощах его практически нет, за исключением грибов, которые содержат почти три дневные нормы витамина D. Фетисова также отметила важность жиров в рационе, так как витамин D является жирорастворимым. Жиры в пище улучшают усвоение этого витамина, и их исключение из рациона может затруднить его усвоение.

Эксперт назвала салат с печенью трески лидером среди блюд, богатых витамином D. Даже одна ложка этого блюда может помочь восполнить суточную норму витамина. Кроме того, куриное яйцо, особенно его желток, также содержит витамин D. Однако современные молочные продукты, несмотря на их богатое содержание витамина D, могут затруднить его усвоение из-за лактазной недостаточности.

Фетисова подчеркнула, что без консультации специалиста трудно определить, нуждается ли организм в витамине D. Некоторые "красные флаги", сигнализирующие о его недостатке, включают повышенную утомляемость, ослабленный иммунитет и набор веса. Она подчеркнула важность сбалансированного питания и ежедневных прогулок на свежем воздухе хотя бы по 20 минут для поддержания оптимального уровня витамина D.