Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира, сообщает ТАСС.

Виталий Тоакэ, известный также как Виталий Раменский, был частью группировки, возглавляемой Олегом Медведевым, известным как Шишкан. Медведев, который ранее носил фамилию Шишканов, был арестован в июле 2019 года. Его и его сообщников обвиняют в преступлениях, таких как убийства, вымогательство, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, Медведев и его соучастники связаны с похищением и убийством районной депутатки Татьяны Сидоровой, которая также была генеральным директором компании "Племзавод Раменское", а также членов её семьи.

Следствие считает, что Медведев, проживавший в Раменском районе на момент предъявления обвинений, контролировал деятельность преступных групп в Подмосковье, участвовал в разделе сфер внутри преступной иерархии, а также оказывал влияние на некоторые юридические лица. Он также был учредителем нескольких компаний и контролировал нелегальные игорные заведения. Медведев отрицает свою вину в совершенных преступлениях.