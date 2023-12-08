В России пенсии различаются в зависимости от региона, возраста, трудового стажа и профессии. Согласно статистике Социального фонда, средняя пенсия в стране составляет 21,8 тыс. рублей, сообщает Life.ru.

Лидеры по высоким пенсиям: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Ямало-Ненецкий АО. Самые низкие пенсии фиксируются в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и в Крыму.

Особые выплаты получают госслужащие, военные, космонавты, лётчики-испытатели, суммы их пенсий варьируются от 50 до 80 тыс. рублей и могут превышать 100 тыс. рублей. Персональные пенсии устанавливаются за особые заслуги.

Доплаты предусмотрены за иждивенцев (не более трех человек), а также за работу в районах Крайнего Севера (30 или 50% прибавки) и сельской местности (25% прибавки). Недостающие пенсионные баллы можно докупить для получения страховой пенсии по возрасту. Пенсии пересчитывают ежегодно с 1 января, с перерасчетом для работающих пенсионеров с 1 августа.