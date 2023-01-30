Депутат ЗакСа Вишневский указал на низкие темпы обеспечения очередников в Петербурге жильем

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский перечислил вопросы, которые губернатор Александр Беглов решил "оставить в стороне" в ходе прошедшей в минувшую субботу "прямой линии".
Помимо расширения зон платных парковок и скандального закона "о реновации" Вишневский упомянул расселение очередников без льгот. По словам депутата ЗакСа, с если темпы не ускорят, людей будут расселять еще 40 лет, поскольку все вводимое жилье уходит "льготникам".
"У нас сегодня по общей очереди без льгот, если это не дети инвалиды, не дети-сироты, не многодетные матери с тремя несовершеннолетними детьми, то сейчас жилье получают люди, которые встали на очередь в 81 году — 42 года назад. Все возводимое жилье практически уходит на льготные категории, и только совсем по чуть-чуть получают жилье те, кто льгот не имеют. Очень остро стоит вопрос с расселением коммунальных квартир", — заключил Вишневский.
Напомним, что в ходе "прямой линии" Беглов пообещал петербуржцам заметные изменения реформы ЖКХ только через два года. При этом другие острые вопросы, заданные петербуржцами в процессе эфира, градоначальник проигнорировал.
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