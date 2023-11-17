Стала известна статистика по заявкам на "золотые визы" в РФ от иностранцев

Министерство экономического развития Российской Федерации сообщило о получении более 20 заявок от иностранных инвесторов, желающих получить упрощенные виды на жительство в России, так называемые "золотые визы". Заявления поступили от представителей различных стран, включая Китай, США, Германию, Сербию, Грузию, Турцию, Алжир и другие. Общая сумма инвестиций, которую инвесторы готовы внести в экономику России, превышает 1,2 миллиарда рублей, подчеркнул заместитель руководителя министерства, сообщает Газета.Ру.
Министерство рассмотрело большинство заявок и выдало положительные заключения в Министерство внутренних дел. Процедура оформления "золотых виз" может занять около четырех месяцев.
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