Роспотребнадзором зафиксировано явное снижение распространения вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России.
"На 12-й неделе 2023 года на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тыс. случаев"
Что касается коронавируса, то показатели заболеваемости упали на 5,4% по сравнению с прошлой неделей.
Небольшая справка: за последние сутки в больницы попали 1604 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 602 пациента с COVID-19.
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