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  • Опубликована сегодня в 14:55

Активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России снижается

Роспотребнадзором зафиксировано явное снижение распространения вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 в России.

"На 12-й неделе 2023 года на территории России заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась почти на 9%, зарегистрировано 773 тыс. случаев"

Что касается коронавируса, то показатели заболеваемости упали на 5,4% по сравнению с прошлой неделей.

Небольшая справка: за последние сутки в больницы попали 1604 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 602 пациента с COVID-19.

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