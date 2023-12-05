В Заполярье гимназию и школу перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Школа №4 и гимназия №1 в городе Полярные Зори Мурманской области переходят на удаленное обучение из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Эту информацию распространил мэр Максим Пухов через свою страницу в социальной сети "ВКонтакте". По словам Пухова, данное решение было принято с целью предотвращения дальнейшего распространения заболеваний и улучшения эпидемиологической ситуации. Учащиеся от 1-го до 11-го класса обеих образовательных учреждений будут осуществлять обучение удаленно, сообщает ТАСС.
Максим Пухов подчеркнул, что ограничения будут действовать в течение недели, с 6 по 11 декабря. По данным Роспотребнадзора по Мурманской области, наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце ноября - начале декабря. Более половины заболевших приходится на детей в возрасте от 7 до 14 лет.
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