Вирусолог высказал озабоченность возможным распространением болезни из Китая в России

Вирусолог Виктор Ларичев высказал озабоченность возможным распространением болезни из Китая в России, отметив, что всегда существует вероятность такого развития событий.

Он подчеркнул, что на данный момент сложно делать выводы о характере возбудителя болезни, поскольку ничего конкретного не известно. Ларичев также отметил, что рано говорить о высокой смертности от этого заболевания, предполагая, что, скорее всего, большинство людей переболеют, и ситуация станет более спокойной, сообщает News.Ru.