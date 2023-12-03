Вирусолог высказал озабоченность возможным распространением болезни из Китая в России

Вирусолог Виктор Ларичев высказал озабоченность возможным распространением болезни из Китая в России, отметив, что всегда существует вероятность такого развития событий.
Он подчеркнул, что на данный момент сложно делать выводы о характере возбудителя болезни, поскольку ничего конкретного не известно. Ларичев также отметил, что рано говорить о высокой смертности от этого заболевания, предполагая, что, скорее всего, большинство людей переболеют, и ситуация станет более спокойной, сообщает News.Ru.
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