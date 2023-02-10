Выручка западных металлургов в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%. Об этом рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, в прошлом году США и Евросоюз оказывали военную помощь Украине, поставляя ей вооружение. Для восполнения сократившего парка военной техники армии размещали заказы "оборонщикам", а те, в свою очередь, увеличили закупки металлопродукции. Это позволило металлургическим компаниям существенно нарастить выручку.