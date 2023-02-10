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  • Опубликована сегодня в 7:33

Эксперт: Выручка западных металлургов за счет оборонных заказов в 2022 году могла вырасти на 10-20 процентов

Выручка западных металлургов в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10-20%. Об этом рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, в прошлом году США и Евросоюз оказывали военную помощь Украине, поставляя ей вооружение. Для восполнения сократившего парка военной техники армии размещали заказы "оборонщикам", а те, в свою очередь, увеличили закупки металлопродукции. Это позволило металлургическим компаниям существенно нарастить выручку.

"Согласно моим оценкам, за 2022 год выручка западных металлургических компаний от поступивших оборонных заказов могла вырасти на 10-20%", — заявил эксперт.

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