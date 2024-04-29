Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе выступления в Киеве, что государства союза должны в приоритетной последовательности передавать оружие Украине.
НАТО активно трудимся над тем, чтобы удовлетворить насущные потребности. Столтенберг четко отметил, что в случае, если партнеры по НАТО сталкиваются с выбором между соблюдением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны придерживаться поддержки Украины, принимая во внимание восстановление своих запасов.
Россия считает, что поставки оружия Украине затрудняют урегулирование, втягивают страны НАТО в прямой конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые поставки, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.
По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, в том числе не только поставками вооружения, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что наращивание поставок оружия Украине со стороны Запада не способствует переговорам и повлечет негативные последствия.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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