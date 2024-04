НАТО никогда не замышляла действий против России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на международном форуме в Эр-Рияде.

Блинкен заявляет, что ранее говорил о том, что НАТО представляет собой оборонительный союз, в связи с этим альянс не имеет никаких планов относительно России, никогда их не имел и не будет иметь.

В последние годы Россия сообщает о уникальной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и определяет это как "сдерживание агрессии со стороны России". Москва неоднократно выражала беспокойство увеличением военных сил альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы никому, но будет реагировать на действия, которые могут оказаться опасными для своих интересов.

Москва неоднократно отмечала, что НАТО ориентирована на противостояние. В соответствии с заявлениями пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не увеличит безопасность Европы.

В МИД РФ подчеркивали, что Москва готова к диалогу с НАТО на равных условиях, при этом Запад должен отказаться от стремления военной мобилизации континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, поскольку это не имеет смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно страшат свое население предполагаемой российской угрозой, чтобы отвлечь от внутренних проблем, однако "разумные люди понимают, что это манипуляция".

Путин добавил, что страны Запада постепенно осознают, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им следует обдумать свои дальнейшие шаги, при этом Россия готова к диалогу.

Фото: www.flickr/U.S. Department of State (the image is in the public domain)