Флавоноиды, естественные вещества, содержащиеся в вине, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследователи из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия) сделали вывод, что употребление этого напитка способствует выработке гормонов мелатонина и серотонина, что улучшает здоровье сна и настроение. Эти результаты были опубликованы в журнале Foods, сообщает ПолитАналитика.

Несмотря на известные негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, умеренное употребление вина может приносить организму пользу. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства вина объясняются содержанием в нем полифенольных соединений, таких как флавоноиды, и других полезных веществ, включая кофейную кислоту. Флавоноиды, которые являются природными красителями и дубильными веществами, содержатся в различных овощах и фруктах, включая виноград. Эти соединения помогают защищать организм от преждевременного старения, взаимодействуя со свободными радикалами и предотвращая повреждение клеток окислением. Кофейная кислота также обладает аналогичными свойствами.

В вине также содержатся витамины А, С и Е, каждый из которых выполняет свои полезные функции для организма.