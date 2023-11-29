Исследователи выяснили, что вино оказывает защитное воздействие на клетки организма

Флавоноиды, естественные вещества, содержащиеся в вине, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследователи из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия) сделали вывод, что употребление этого напитка способствует выработке гормонов мелатонина и серотонина, что улучшает здоровье сна и настроение. Эти результаты были опубликованы в журнале Foods, сообщает ПолитАналитика.
Несмотря на известные негативные последствия чрезмерного употребления алкоголя, умеренное употребление вина может приносить организму пользу. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства вина объясняются содержанием в нем полифенольных соединений, таких как флавоноиды, и других полезных веществ, включая кофейную кислоту. Флавоноиды, которые являются природными красителями и дубильными веществами, содержатся в различных овощах и фруктах, включая виноград. Эти соединения помогают защищать организм от преждевременного старения, взаимодействуя со свободными радикалами и предотвращая повреждение клеток окислением. Кофейная кислота также обладает аналогичными свойствами.
В вине также содержатся витамины А, С и Е, каждый из которых выполняет свои полезные функции для организма.
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