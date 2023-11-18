"Винодельня должна быть привлекательной": как удивить российский энотуризм

В России может появиться обширная винная трасса, объединяющая несколько регионов. В Крыму сейчас в разгаре "Ноябрьфест" — главное эногастрономическое событие полуострова. Любителям вина хорошо знакомы винодельни Кубани и Ростовской области. О том, как развивается энотуризм в России, о турах с бокалом игристого вина и о надеждах виноделов сообщает РИА Новости.

Гости становятся все более требовательными

Только в этом году Абрау-Дюрсо посетят гарантированно 550 тысяч туристов — из Кавказа, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга, и даже из Сибири, сообщили на II Российском винодельческом форуме.

"Существуют три типа посетителей. Первые — обычные путешественники, которые приезжают на юг и посещают винодельни "по пути". Вторые — ценители, представляющая собой замечательную аудиторию, которую мы стремимся привлечь", — рассказывает вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова.

По её словам, настоящий успех приходит, когда заинтересована третья категория — молодежь от 20 до 30 лет.

"Они, вдохновленные постами инфлюэнсеров, блогеров и друзей, ищут новые места для фотосессий, они жаждут впечатлений. По-моему, это потенциально самая интересная аудитория, будущие наши амбассадоры", — говорит эксперт.

"Аудитория меняется", — подтверждает руководитель департамента маркетинга и туризма ООО "Кубань-Вино" Елена Емельянова. — "На винодельни часто приезжают не только обычные туристы, а именно ценители. География также значительно расширяется: посетители приезжают не только из столицы, но и из Калининграда, Сибири, Камчатки. Многие возвращаются".

По её словам, меняются и требования гостей. Растет интерес к премиальным винам и эксклюзивным экскурсиям.

Количество винодельней, принимающих туристов, растет, и многие из них начинают искать свою нишу.

"Винодельня должна быть не только функциональной, но и привлекательной. Терруарные и гастрономические особенности, улиточные фермы, лавандовые поля — все это объясняет Ирина Гончарова. — Неважно, насколько уникальный продукт вы создадите, успеха не будет, если вы не сможете его правильно представить".

На винодельнях проводят разнообразные инновации

В "Абрау-Дюрсо" создали мультимедийный арт-объект "Сердце Абрау" и аромакомнату, где можно не только послушать, но и попробовать идеальные вина, а также вина с дефектами. В Севастополе развивается проект "Терруар Севастополь", который включает в себя шампанскую "Золотая Балка" с экскурсиями и дегустациями, агротуристический комплекс ApiBalaklava. Сейчас также создается урбанистическая винодельня.

Желают привлечь "малых" — тех, у кого есть собственные виноградники, но нет производства вина, чтобы они могли приехать и создать свои вина, принимая при этом туристов. Для них создаются стеклянные полы и дегустационные залы. В уголке под Геленджиком расположен Château de Talu — настоящий замок, французский винодел и полный комплекс услуг для гостей: экскурсии, дегустации, обеды и ужины в ресторане авторской кухни, рассказывают представители компании.

Есть свои винные дороги и в Ставропольском крае

Например, у Михаила Колесникова, который ведет производство вина, нет наемных рабочих — всем занимается его большая семья. Они готовы сотрудничать с соседями.

"В регионе есть оленья ферма, где я выступаю в качестве консультанта, помогая им открыть винодельню", — говорит Колесников.

Еще одной неожиданной точкой энотуризма является Волгоградская область.

"Это самый молодой и маленький винодельческий регион России", — отмечают в хозяйстве "Покровское".

За два дня, например, можно посетить четыре производства — на правом и левом берегу Волги.

"Путь донского виноделия заключается не в масштабах и объемах, а в эксклюзивности, аутентичности и уникальности", — подчеркивает Мария Власова, начальник отдела виноделия, виноградарства и выставочно-ярмарочной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Регион привлекает гостей интересными мероприятиями, такими как "Цимлянские традиции". В октябре на хуторе Старозолотовском прошел праздник, посвященный красностопу золотовскому — автохтонному сорту.

Дагестан ворвался в энотуризм

"Мы построили завод с нуля, у нас есть свои виноградники с капельным орошением", — рассказывают представители "Дербент-Вино". — "Наша задача — сломать стереотип, что этот регион известен исключительно коньяком".

Знатоки высоко оценивают серию игристых вин "Эндемы" (совиньон-ркацители, пино-нуар), Desono (каберне совиньон, шардоне, каберне фран).