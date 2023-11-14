В РОСБИОТЕХе разработали вино, способствующее снижению веса

Новый напиток, способствующий похудению и основанный на грибах, был разработан в Российском биотехнологическом университете, сообщает Подмосковье Сегодня.
Для создания этого средства для снижения веса ученые использовали готовый винный материал. Благодаря ферментации с грибом Eurotium cristatum и обогащению биологическими добавками, напиток стал более полезным, особенно для тех, кто подвержен диабету.
Отмечается, что это вино оказывает положительное воздействие на состояние поджелудочной железы. Кроме того, оно укрепляет иммунитет и, что особенно приятно для людей с избыточным весом, способствует похудению.
Это обусловлено тем, что использованный в напитке гриб ускоряет процессы жиросжигания, воздействуя на метаболизм. При этом такое вино практически не отличается от обычного — оно сохраняет свою крепость, аромат и вкус.
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