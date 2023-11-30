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В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%
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  • Опубликована сегодня в 19:36

В Италия из-за глобального потепления урожай вина упадёт на 20%

Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti. По данным ассоциации, климатические изменения приведут к серьезному сокращению урожаев, особенно в виноделии и фруктоводстве, сообщает ТАСС.

Согласно документу, урожай вина может снизиться на 20%, а фруктов — на 30%. Производство оливкового масла первого отжима также значительно упадет.

Отмечается, что текущий год в Италии стал вторым по теплу с 1800 года, с температурой на 1,05 градуса выше среднего. Эксперты подчеркивают серьезные последствия для сельского хозяйства.

Эти данные стали известны в связи с открытием Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря.

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