Влияние изменения климата на сельское хозяйство Италии становится все более очевидным, подтверждено исследованием Coldiretti. По данным ассоциации, климатические изменения приведут к серьезному сокращению урожаев, особенно в виноделии и фруктоводстве, сообщает ТАСС.
Согласно документу, урожай вина может снизиться на 20%, а фруктов — на 30%. Производство оливкового масла первого отжима также значительно упадет.
Отмечается, что текущий год в Италии стал вторым по теплу с 1800 года, с температурой на 1,05 градуса выше среднего. Эксперты подчеркивают серьезные последствия для сельского хозяйства.
Эти данные стали известны в связи с открытием Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря.
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