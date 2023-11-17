Стало известно, где в Ленинградской области можно погрузиться в деревенский быт

Экскурсия в этнодеревню может стать прекрасным вариантом отдыха для тех, кому наскучил ритм больших городов. Названы пять локаций в России, где можно полностью погрузиться в деревенскую атмосферу, сообщает Peterburg2.
Деревня Мандроги в Ленинградской области представляет собой музей под открытым небом с аутентичными деревянными избами, привезенными с Русского Севера. Расположенная в 260 км от Петербурга и в 220 км от Петрозаводска, эта деревня предоставляет гостям возможность попробовать свои силы в роли кузнеца, поиграть на деревянных ложках и насладиться отдыхом на природе.
В Иркутской области можно посетить деревню Тальцы, где на территории сохранились церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, а также фельдшерский пункт. Внутри зданий можно ознакомиться со старинными бытовыми предметами. Одной из главных достопримечательностей являются Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, построенные в 60-70-х годах 17 века.
В топ-5 также входят Витославлицы в Новгородской области, Татар Авылы в Татарстане и Ясна в Чувашии.
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