Википедия содержит много исторических и политических искажений, поэтому ее необходимо убрать из общего пользования и создать более достоверную альтернативу - такое мнение выразил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
"Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть Википедию - это моя позиция"
Напомним, что ранее Wikimedia была оштрафована на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии.
МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Меры будут комплексными
Парламент Литвы запретил гражданам России покупать недвижимость
Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров
Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.