Википедия содержит много исторических и политических искажений, поэтому ее необходимо убрать из общего пользования и создать более достоверную альтернативу - такое мнение выразил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

"Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть Википедию - это моя позиция"

Напомним, что ранее Wikimedia была оштрафована на 2 млн рублей за отказ удалять фейки о ВС России из Википедии.