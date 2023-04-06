В Москве суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, владеющую популярным порталом "Википедия". Об этом сообщает ТАСС.

Причиной тому стал отказ сервиса удалить материал. Сумма штрафа составила 800 тыс. рублей.

Речь идет о песне группы "Психея", которая признана в России экстремистской.

Стоит отметить, что ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал закрыть "Википедию" в связи с тем, что она содержит материалы, искажающие исторические факты.