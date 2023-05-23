Лучшие представители российской IT-сферы создадут аналог YouTube: Пригожин о конкурсе "Видеопереворот"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что стал одним из организаторов и спонсоров конкурса "Видеопереворот", а также поделился своим мнением о его важности.

По словам бизнесмена, этот проект призван объединить лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог западного видеохостинга YouTube.

"23 апреля 2023 года состоялся финал конкурса "Видеопереворот", в котором я имел честь стать соорганизатором и спонсором. Проект собрал лучших представителей российской IT-сферы, которые создадут аналог-заменитель видеохостинга YouTube", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Организаторы конкурса "Видеопереворота" сообщили, что 19 команд финалистов уже объединились в единый коллектив и получили многомиллионную грантовую поддержку. Среди них стоит отметить команду ЯRUS, создавшую видео-площадку и социальную сеть, проект "Video 21" — придумавший рекомендательную систему выдачи фото и видео и команду "Дар", создавшую поисковую систему видео на основе нейросетей.