Победителя российского конкурса "Видеопереворот" с призовым фондом 100 млн рублей объявят 25 апреля

Представители ведущих российских IT-компаний оценят качество проделанной участниками работы в рамках конкурса "Видеопереворот" по созданию отечественного видеохостинга и объявят победителя 25 апреля.

Популярная платформа Youtube после начала спецоперации на Украине начала откровенную информационную войну против пользователей из РФ. Изначально администрация видеохостинга отключила монетизацию для россиян, а после начала удалять каналы отечественных СМИ и блогеров. Производители контента перешли на аналоги видеохостинга, такие как "VK", RuTube и "Дзен", однако сразу же столкнулись с серьезными проблемами.

Стало известно, что ни один из сервисов не соответствовал минимальным требованиям блогеров и пользователей. Ограничения по показам, непрозрачная система монетизации, длительная модерация, некорректная система рекомендаций и "кривые" плееры составили только долю от всех выявленных багов.

Всероссийский конкурс "Видеопереворот" объявили в феврале текущего года и назначили призовой фонт в 100 млн рублей. Средства на выигрыш выделил основатель формирования ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он отметил, что конкурс был создан, чтобы показать всему миру, что в России есть огромное количество талантливых программистов.

Главной целью конкурса стало создание полноценного видеохостинга, который не только заменить американский аналог, но и превзойдет его по качеству, функционалу и удобству. Сейчас проводится защита проектов, а результаты будут объявлены 25 апреля.