Виктория Островская, которая принимала участие в фильме "Бриллиантовая рука", скончалась. Ей было 85 лет. О ее смерти сообщил журналист Андрей Малахов в своем Telegram-канале.
По словам телеведущего, ассистент Леонида Гайдая однажды увидел Викторию Островскую на улице. Он посчитал ее перспективной актрисой, и впоследствии Викторию взяли в фильм кинорежиссера без проб. Затем последовала роль в картине "Старый знакомый", которая стала последним дебютом советской актрисы Виктории Островской.
Напомним, что комедия "Бриллиантовая рука" вышла в 1969 году. В ней Виктория Островская исполнила роль "девушки легкого поведения". Зрителям молодая актриса запомнилась своей яркой внешностью и фразой "Цигель-цигель, ай-лю-лю".
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