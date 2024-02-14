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Актриса Виктория Островская скончалась на 86-м году жизни
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  • Опубликована сегодня в 17:28

Актриса Виктория Островская скончалась на 86-м году жизни

Виктория Островская, которая принимала участие в фильме "Бриллиантовая рука", скончалась. Ей было 85 лет. О ее смерти сообщил журналист Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

По словам телеведущего, ассистент Леонида Гайдая однажды увидел Викторию Островскую на улице. Он посчитал ее перспективной актрисой, и впоследствии Викторию взяли в фильм кинорежиссера без проб. Затем последовала роль в картине "Старый знакомый", которая стала последним дебютом советской актрисы Виктории Островской.

Напомним, что комедия "Бриллиантовая рука" вышла в 1969 году. В ней Виктория Островская исполнила роль "девушки легкого поведения". Зрителям молодая актриса запомнилась своей яркой внешностью и фразой "Цигель-цигель, ай-лю-лю".

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