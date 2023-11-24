Защитник ЦСКА Мойзес поделился впечатлениями о Москве

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился своими впечатлениями о жизни в России, признав, что ему немного не хватает определенных аспектов своей родины, однако он чувствует себя счастливым в этой стране, сообщает "Чемпионат".
В интервью ЦСКА футболист отметил, что, хотя ему иногда нехватает общения с семьей, друзьями, он легко адаптируется и комфортно чувствует себя в Москве.
Мойзес высоко оценил безопасность в российской столице, что особенно важно после рождения его дочери.
В текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за ЦСКА и забил один гол.
В Испании заключили под стражу подозреваемого в налёте на посольство КНДР в Мадриде
Национальная судебная коллегия Испании решила заключить под стражу без права на выход под залог подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Мадриде в 2019 году.
В Нидерландах эксперты потребовали запретить "чёрную пятницу"
В новом докладе Совета по окружающей среде и инфраструктуре предлагается отменить "Черную пятницу" из-за стимулирования нездорового потребительского поведения.
В Москве построят храм для пострадавших в СВО
в Москве состоялся молебен по случаю начала строительства храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте".
"Сбер" при помощи ИИ прогнозирует выручку клиентов из малого бизнеса
Сбербанк, используя технологии искусственного интеллекта, внедрил систему прогнозирования годовой выручки клиентов среди предприятий малого бизнеса.