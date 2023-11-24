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Защитник ЦСКА Мойзес поделился впечатлениями о Москве
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  • Опубликована сегодня в 18:14

Защитник ЦСКА Мойзес поделился впечатлениями о Москве

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился своими впечатлениями о жизни в России, признав, что ему немного не хватает определенных аспектов своей родины, однако он чувствует себя счастливым в этой стране, сообщает "Чемпионат".

В интервью ЦСКА футболист отметил, что, хотя ему иногда нехватает общения с семьей, друзьями, он легко адаптируется и комфортно чувствует себя в Москве.

Мойзес высоко оценил безопасность в российской столице, что особенно важно после рождения его дочери.

В текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за ЦСКА и забил один гол.

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