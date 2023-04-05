Депутаты Госдумы разработали законопроект о повышении налоговых вычетов для расходов на образование, лечение и лекарства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Законопроект предлагает увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение детей более чем в два раза в целях поддержки семей с детьми. Известно, что в настоящее время законом установлена максимальная сумма расходов, которую гражданин может использовать для получения налогового вычета по НДФЛ, и она составляет 50 тыс. рублей. Законодатели предлагают увеличить эту сумму до 110 тыс. рублей.

Также предельная сумма расходов на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств будет увеличена с 120 до 150 тыс. рублей.