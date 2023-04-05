Депутаты Госдумы разработали законопроект о повышении налоговых вычетов для расходов на образование, лечение и лекарства. Об этом сообщает "Интерфакс".
Законопроект предлагает увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение детей более чем в два раза в целях поддержки семей с детьми. Известно, что в настоящее время законом установлена максимальная сумма расходов, которую гражданин может использовать для получения налогового вычета по НДФЛ, и она составляет 50 тыс. рублей. Законодатели предлагают увеличить эту сумму до 110 тыс. рублей.
Также предельная сумма расходов на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств будет увеличена с 120 до 150 тыс. рублей.
Чавушоглу обсудил с главами МИД США и Британии устранение проблем поставок зерна из России
Глава МИД Турции назвал Америку и Британию ключевыми странами на мировой арене
Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы на Украине
Лукашенко сам должен объяснить свои слова
Быстрое отрезвление стало реальностью
Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.
Нейросеть GEN-2 научилась создавать видеоролики из текстовых описаний
GEN-2 научилась создавать полностью новый видеоконтент только из текстовых описаний. На данный момент нейросеть генерирует ролики длиной в 3 секунды в разрешении 512x512 пикселей.