Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин в интервью для Pravda.Ru рассказал, что ситуация вокруг президентских выборов в США 2024 года является весьма необычной.
Политолог отмечает, что на данный момент полная неопределенность царит в отношении предстоящих выборов президента в США.
"Якобы с Трампом были достигнуты договоренности, что он не идет на следующий срок и против него прекращают уголовные преследования. Если Трамп уходит в тень, то Байден уходит на заслуженный отдых", — напоминает Бардин.
Это развитие событий уже сделало возможным появление интересной электоральной драмы — Рон Десантис против Гэвина Ньюсома, подчеркивает эксперт.
Однако уже многие эксперты, которые еще несколько месяцев назад горячо обсуждали Десантиса, меняют свое мнение и советуют внимательно следить за миллиардером Гленном Янгкином.
Политолог напоминает, что через год в США наступит финал избирательной гонки — день голосования. Однако никто не может сказать, чем это закончится.
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