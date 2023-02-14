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  • Опубликована сегодня в 7:04

В Турции призвали перенести всеобщие выборы, намеченные на май 2024 года

Как отметил экс-спикер парламента Турции Бюлент Арынч, страна должна избавиться от предвыборного стресса на фоне сокрушительных землетрясений.

Действующий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента, передает РИА "Новости".

При этом полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.

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