Центризбирком России уже сейчас наряду с текущими задачами закладывает необходимую базу для проведения избирательной кампании. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, Центризбирком уже сейчас готовит необходимую техническую, цифровую, методологическую, организационную и кадровую базы.
Памфилова отметила, что на данный момент одна из важнейших стратегических задач ЦИК — последовательное продолжение усилий по росту у избирателей доверия к выборам.
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