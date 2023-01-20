Центризбирком России уже сейчас наряду с текущими задачами закладывает необходимую базу для проведения избирательной кампании. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, Центризбирком уже сейчас готовит необходимую техническую, цифровую, методологическую, организационную и кадровую базы.

Памфилова отметила, что на данный момент одна из важнейших стратегических задач ЦИК — последовательное продолжение усилий по росту у избирателей доверия к выборам.