Предприниматель Вивек Рамасвами публично объявил о своем решении выйти из президентской гонки и поддержать кандидатуру Дональда Трампа. Он сделал такое заявление во время выступления в штате Айова.
Бизнесмент также сообщил, что уже позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на предварительных выборах Республиканской партии в Айове.
Шансов на победу у Рамасвами было не много. По предварительным данным, он набрал лишь 7,8 % голосов сторонников республиканцев. А Дональд Трамп – 52% голосов. Так что выход Рамасвами из заведомо проигранной им кампании был ожидаемым шагом.
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