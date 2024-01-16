Предприниматель Вивек Рамасвами публично объявил о своем решении выйти из президентской гонки и поддержать кандидатуру Дональда Трампа. Он сделал такое заявление во время выступления в штате Айова.

Бизнесмент также сообщил, что уже позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на предварительных выборах Республиканской партии в Айове.

Шансов на победу у Рамасвами было не много. По предварительным данным, он набрал лишь 7,8 % голосов сторонников республиканцев. А Дональд Трамп – 52% голосов. Так что выход Рамасвами из заведомо проигранной им кампании был ожидаемым шагом.