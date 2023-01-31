Украина навряд ли сможет оказать достойный отпор России в Донбассе без прямого вмешательства НАТО. Поэтому западным странам придется решить, хотят они развязать ядерную войну с Россией или лучше заставить Украину пойти на мирные соглашения. Об этом для газеты Welt написала депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
В своей статье политик задается вопросом, если в данном случае выбор очевиден, то как можно одновременно с поставками оружия на Украину отправлять на смерть десятки, а может быть сотни тысяч солдат.
"В данный момент мы идем по нисходящей траектории, которая может закончиться мировой войной и ядерным апокалипсисом", — резюмирует Вагенкнехт.
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