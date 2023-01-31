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  • Опубликована сегодня в 14:01

В бундестаге призвали ответить на очевидный вопрос по Украине

Украина навряд ли сможет оказать достойный отпор России в Донбассе без прямого вмешательства НАТО. Поэтому западным странам придется решить, хотят они развязать ядерную войну с Россией или лучше заставить Украину пойти на мирные соглашения. Об этом для газеты Welt написала депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

В своей статье политик задается вопросом, если в данном случае выбор очевиден, то как можно одновременно с поставками оружия на Украину отправлять на смерть десятки, а может быть сотни тысяч солдат.

"В данный момент мы идем по нисходящей траектории, которая может закончиться мировой войной и ядерным апокалипсисом", — резюмирует Вагенкнехт.

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