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Шемьен: Венгрия не станет выдавать Украине военнообязанных беженцев и не позволит отправлять их на смерть
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:59

Шемьен: Венгрия не станет выдавать Украине военнообязанных беженцев и не позволит отправлять их на смерть

Венгрия отказалась предоставлять украинским властям ее военнобязанных граждан, бежавших на венгерскую территорию. Это заявление сделал венгерский вице-премьер Жолт Шемьен.

Шемьен ответил новостному порталу ATV, что даже в силу обыкновенного гуманизма не позволит отправить украинских беженцев на смерть, именно поэтому выдавать этих людей Украине венгерская власть не будет.

Тем нем менее, не все страны разделяют подобную позицию. ФРГ отказалась помогать украинским военнобязанным беженцам. Глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек прямым текстом заявил, что в планы Германии входит разработка дальнейшей стратегии, каким образом Украине нарастить численность и военную мощь для ВСУ.

Фото: kormany.hu/kormany.hu (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)

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