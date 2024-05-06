Скандальный российский рэпер Денис Устименко или Джиган начнет торговать пивом и снеками.



Дело в том, что певец стал совладельцем компании "Чилл кинг".



Источник из окружения 38-летнего рэпера сообщил Telegram-каналу SHOT, что эта фирма занимается продажей закусок, пива и энергетиков. Причем товарами будут торговать не в отдельном магазине, а через торговые сети.

Shot сообщает, что у остальных совладельцев "Чилл кинг" есть доля в ООО "Коленки пчелы". Компания производила чипсы и энергетические напитки Easy Peasy, которые ранее позиционировались как продукты от блогера Анастасии Ивлеевой.

Фото: commons.wikimedia.org/Алексей Гоманков ( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).