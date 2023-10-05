Филиппины направляют инспекционные группы в Россию для проверки мяса птицы

Филиппины готовятся отправить инспекционные группы в Россию для проведения санитарных проверок пищевой продукции животного происхождения с целью снятия ограничений на импорт мяса птицы.

Это стало известно после третьего заседания российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, прошедшего в Маниле.

Заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Сеферино Родольфо сообщил, что Филиппины и Россия ведут консультации относительно ситуации с птичьим гриппом в российских регионах.

Филиппинская сторона готовит инспекционные группы для проверки потенциальных поставщиков продуктов питания в России. Детали миссии будут установлены позднее филиппинским Минсельхозом.