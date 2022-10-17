СМИ указали Беглову на отсутствие помощи ветеранам Петербурга после его показной встречи с карельскими пенсионерами

Петербургский губернатор Беглов встретился с блокадниками из Карелии, которые приехали по приглашению в пансионат "Заря" и устроил с ними чаепитие. Новость об этом растиражировали все подконтрольные Смольному СМИ.

"Будем создавать условия, чтобы не только из Карелии, не только с Донецка, но и со всей нашей страны, из других регионов могли к нам приезжать, могли отдыхать. Потому что это ваш город, вы его защищали. Поэтому всегда добро пожаловать", — пообещал политик.

Интересно, что на фоне распиаренной встречи Беглов не рассказал, когда в Петербурге будут созданы достойные условия жизни для блокадников и ветеранов. Огромное количество людей пожилого возраста до сих пор живут в аварийных домах, дожидаясь расселения, напоминают СМИ. Так, например, 84-летний ветеран труда Борис Корольков почти 20 лет добивался от чиновников починки текущий крыши. Исправить ситуацию удалось лишь после вмешательства в дело председателя СК Бастрыкина.

Аналогичная история произошла с 73-летней ветераном труда Мариной Борисовной, проживающей в аварийном доме. В Смольном говорили о невозможности повлиять на получение нового жилья. Теперь в ситуацию вмешался Бастрыкин.

Ранее Беглов распорядился урезать помощь фондам, занимающихся проблемами ветеранов и пенсионеров — вместо поддержки 354 НКО в 2020 году в 2022 году финансовую поддержку получат лишь 50.