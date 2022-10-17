СМИ указали Беглову на отсутствие помощи ветеранам Петербурга после его показной встречи с карельскими пенсионерами

Петербургский губернатор Беглов встретился с блокадниками из Карелии, которые приехали по приглашению в пансионат "Заря" и устроил с ними чаепитие. Новость об этом растиражировали все подконтрольные Смольному СМИ.
"Будем создавать условия, чтобы не только из Карелии, не только с Донецка, но и со всей нашей страны, из других регионов могли к нам приезжать, могли отдыхать. Потому что это ваш город, вы его защищали. Поэтому всегда добро пожаловать", — пообещал политик.
Интересно, что на фоне распиаренной встречи Беглов не рассказал, когда в Петербурге будут созданы достойные условия жизни для блокадников и ветеранов. Огромное количество людей пожилого возраста до сих пор живут в аварийных домах, дожидаясь расселения, напоминают СМИ. Так, например, 84-летний ветеран труда Борис Корольков почти 20 лет добивался от чиновников починки текущий крыши. Исправить ситуацию удалось лишь после вмешательства в дело председателя СК Бастрыкина.
Аналогичная история произошла с 73-летней ветераном труда Мариной Борисовной, проживающей в аварийном доме. В Смольном говорили о невозможности повлиять на получение нового жилья. Теперь в ситуацию вмешался Бастрыкин.
Ранее Беглов распорядился урезать помощь фондам, занимающихся проблемами ветеранов и пенсионеров — вместо поддержки 354 НКО в 2020 году в 2022 году финансовую поддержку получат лишь 50.
"Защищают Родину несмотря на пули, осколки, оторванные руки": Пригожин о "ЧВК Вагнера"
"ЧВК Вагнера" — это герои, готовые несмотря ни на что бороться за величие России. Так бизнесмен Евгений Пригожин оценил героизм бойцов, назвав подразделение элитным.
"Вагнеровцы" наступают: в Telegram обсуждают ситуацию на фронте в Донбассе
Подразделения "ЧВК Вагнера" продолжают наступление. Об этом сообщили в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL.
Беглов заявляет о низком уровне безработицы в Петербурге на фоне пустующих торговых площадок
Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил горожан с Днем кадрового работника.
У петербуржца изъяли паспорт, чтобы он подписал повестку
История про петербуржца, у которого отняли паспорт, чтобы тот подписал повестку, стала достоянием общественности.