Сильный ветер лишил 90 тыс. жителей Дагестана электричества, что является уже не первым случаем, когда мощный поток воздуха препятствует спокойной жизни граждан Республики. Об этом сообщило Минэнерго России.
«Энергетики ведут восстановительные работы в Дагестане, где без электроснабжения из-за сильного ветра остались около 90 тыс. человек»
Так, ранее власти приостановили движение паромов на Керченской переправе снова из-за ветра, скорость которого составляла около 22 м/c.
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