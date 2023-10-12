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Мария Захарова заявила, что весь мир будет
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  • Опубликована сегодня в 2:18

Мария Захарова заявила, что весь мир будет "разгребать" за США ситуацию в Израиле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американской администрации, в котором говорилось, что США не планируют направлять свои военные силы в Израиль для участия в конфликте, сообщает издание "М24".

"Так сказать, что могли - уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

В качестве аналогии она привела финансовый кризис 2008 года, который был вызван крахом рынка недвижимости в США. Этот кризис принес серьезный ущерб мировой экономике, и разбираться в его последствиях пришлось другим странам.﻿

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