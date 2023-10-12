Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американской администрации, в котором говорилось, что США не планируют направлять свои военные силы в Израиль для участия в конфликте, сообщает издание "М24".

"Так сказать, что могли - уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

В качестве аналогии она привела финансовый кризис 2008 года, который был вызван крахом рынка недвижимости в США. Этот кризис принес серьезный ущерб мировой экономике, и разбираться в его последствиях пришлось другим странам.﻿