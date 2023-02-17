После аварийной посадки ранее пропавшего с радаров вертолета Robinson R-44 восточное межрегиональное следственное управление на транспоррте СК РФ возбудила уголовное дело по обвинению "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Об этом сообщили в ведомстве.

Также, сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту потери связи с судном. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

На борту судна находилось 4 человека, включая пилота. Вертолетчик и один из пассажиров погибли, еще один эвакуирован.