После аварийной посадки ранее пропавшего с радаров вертолета Robinson R-44 восточное межрегиональное следственное управление на транспоррте СК РФ возбудила уголовное дело по обвинению "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Об этом сообщили в ведомстве.
Также, сахалинская транспортная прокуратура начала проверку по факту потери связи с судном. По ее результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
На борту судна находилось 4 человека, включая пилота. Вертолетчик и один из пассажиров погибли, еще один эвакуирован.
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