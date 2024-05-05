Психиатр Людмила Сатьянова указала на факторы, способствующие развитию анорексии и булимии у подростков, включая стресс, насилие, буллинг, и развод родителей. Она подчеркнула, что подростки часто не воспринимают своё состояние как болезнь.
Родителям важно обращать внимание на изменения в поведении и пищевых привычках детей и своевременно обращаться за помощью к специализированным психологам, а не диетологам, чтобы обеспечить правильное питание и эмоциональную поддержку, сообщает ТАСС.
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