Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2023 : 74,7638
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2023 : 79,9764
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:26

Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области

Эстренные службы сообщили, что радар потерял из вида туристический вертолет Robinson, в котором находилось три человека. В последний раз его заметили северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.

Как передают службы, у вертолета сработал аварийный маяк.

Мир

Захарова прокомментировала слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху

По словам политика, она не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Белый дом

Читать полностью

Потери Киева на кременском и артемовском направлениях почти равносильны

По предварительным данным, украинские войска каждые сутки теряют около 200 военнослужащих

Читать полностью

Общество

Новый метеоспутник "Арктика-МП" начнут разрабатывать в 2026 году

Новый ретранслятор позволит получать "качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах Земли"

Читать полностью

Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов

Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований

Читать полностью

Новости