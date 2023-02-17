Эстренные службы сообщили, что радар потерял из вида туристический вертолет Robinson, в котором находилось три человека. В последний раз его заметили северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.
Как передают службы, у вертолета сработал аварийный маяк.
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